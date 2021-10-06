Анна Семенович заморозила яйцеклетки, чтобы родить в подходящее время

Певица Анна Семенович подробно пояснила о процедуре заморозки своих яйцеклеток. Экс-солистка группа «Блестящие» сделала это, чтобы родить в ближайшее время.

Анна Семенович давно созрела, чтобы стать матерью. Теперь ей остается найти мужчину, который подойдет на роль отца. Сейчас артистке 41 год, она никогда не состояла в официальном браке. Периодически знаменитость заводит бурные романы, но отношения не приводят к ЗАГСу. В то же время Семенович мечтает встретить мужчину, с которым создаст полноценную семью.

Артистка рассказала, что давно хотела заморозить яйцеклетки. Она, как и многие женщины, сделала это для подстраховки. Ее напугали мифы о том, что роды после 30 лет – опасно. В Европе данная практика довольно распространена. Женщина сама вправе выбирать, сколько детей и когда рожать. Стереотип о необходимости стать матерью до 30 лет Семенович считает устаревшим.

Процедура сама по себе является не болезненной, занимает она сутки. Семенович находилась под общим наркозом, пока проводились манипуляции. Артистка видела странный сон, в котором она гоняется за курицей, пытаясь взять у нее яйцеклетки. Исполнительница выбрала одну из самых дорогих в стране клиник, поэтому дорого заплатила за процедуру. В целом ее стоимость варьируется от 80 до 300 тысяч рублей. Предварительно жительница должна пройти обследование.

Анна Семенович намерена попытаться родить традиционным способом. Если через десять лет артистка захочет еще детей и своих яйцеклеток не будет, то она воспользуется теми, которые находятся в криобанке. Певица не исключает, что придется применить их в скором времени. Семенович всегда мечтала о дочери, но для нее главное – здоровый ребенок.

Источник: www.kp.ru