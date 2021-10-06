РРПК и Норебо выступили за модернизацию отрасли и защиту прав инвесторов

Рыбаки из АСРФ попросили пересмотреть условия распределения инвестиционных квот, появившихся во время запуска специальной программы. Соответствующее обращение направлено на рассмотрение вице-премьеру Виктории Абрамченко, информирует kommersant.ru

Судовладельцы, занимающиеся рыбным промыслом, считают необходимым сохранить квоты для инвесторов первого этапа. В случае изъятия ресурсов, полной загрузки объектов добиться не получится. При этом все участники рынка понимают, что ФАС посчитает их требование нарушением закона о конкуренции.

В своем письме АСРФ попросила вице-премьера посодействовать в разработке специального механизма, который позволит обезопасить интересы участников первого этапа программы перед переходом ко второму. Идею уже поддержали основатели «Норебо» Виталий Орлов и РРПК Глеб Франк, являющиеся крупнейшими добытчиками рыбы в России. Они согласны, что для обеспечения экономических условий и инвестиционных объектов важно сохранить объем поставляемых ресурсов. При выделении дополнительных квот есть риск сокращения вылова у инвесторов первой волны. Сложившаяся ситуация не позволит полностью покрыть мощности новых заводов и судов. Даже на данном этапе загрузка не превышает 50%. Вся остальная рыба остается у старого флота. Ликвидировать образовавшийся дисбаланс поможет только пересмотр квот.

В Росрыболовстве рассказали, что, благодаря программе, инвесторы вложили 213 млрд рублей в строительство 24 заводов и 55 кораблей. На втором этапе ввести в эксплуатацию планируется еще 8-10 предприятий. Дополнительно на воду спустят 30 судов, но без их полной загрузки экономика не ощутит эффект от запущенной программы.

Представитель «Норебо» Сергей Сенников подтвердил, что ГК поддерживает инициативы ассоциации, но вне зависимости от результата собирается участвовать во второй волне. Росрыболовство еще не утвердило концепцию распределения квот, поэтому есть шанс, что рыбаков услышат. Вопрос, со слов президента ВАРПЭ Германа Зверева, уже поднимался на заседании при участии ФАС, но антимонопольщики считают, что увеличение квот идет вразрез с законом и нарушает условия ранее проведенных тендеров.

Александр Ефремов, управляющий ГК «Доброфлот», не согласен с мнением о неэффективности инвестиций в береговые предприятия. Больше года они перерабатывают весь российский минтай. Проблема заключается только в задержке, возникшей при строительстве крупнотоннажных траулеров.