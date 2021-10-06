Особенно полезна беременным из-за наличия фолиевой кислоты: стручковая фасоль и ее влияние на здоровье

Стручковая фасоль является весьма популярным овощем и занимает 4 место по потреблению. Из этого вкусного продукта можно приготовить немало блюд, например, запеканку, салат или просто потушить ее на оливковом масле с чесноком.

Стручковая фасоль определенно должна присутствовать в рационе каждого человека, так как она богата витамином С, железом и магнием, который незаменим для правильной работы сердца.

В данной статье мы расскажем о некоторых преимуществах регулярного употребления данного продукта.

Налаживается работа кишечника

Клетчатка и правильная работа кишечника идут рука об руку, поскольку употребление достаточного количества пищевых волокон может помочь сохранить регулярный и здоровый стул.

Одна чашка стручковой фасоли содержит 2,7 грамма клетчатки, питательного вещества, которое при употреблении в достаточном количестве может помочь работе кишечника. Помимо стручковой фасоли, рекомендуется пить как можно больше воды, которая также важна для здоровья кишечника.

Снижается холестерин ЛПНП

Уникальность клетчатки, содержащейся в стручковой фасоли, заключается в том, что она состоит как из растворимых, так и из нерастворимых волокон. Растворимая клетчатка может предложить вам огромное количество пользы для здоровья, в том числе помочь снизить уровень “плохого” холестерина ЛПНП. Фактически прием 2-10 граммов растворимой клетчатки в день помогает снизить как общий холестерин, так и холестерин ЛПНП.

Уменьшается риск врожденных дефектов при беременности

Фолиевая кислота является ключевым питательным веществом, которое должно присутствовать в меню беременной женщины. Она способствует снижению риска развития определенных врожденных дефектов во время беременности, в том числе расщелины позвоночника. Одна чашка стручковой фасоли содержит 33 микрограмма фолиевой кислоты, что дает возможность будущим мамам удовлетворить свои потребности.

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Здоровая иммунная система

Когда вы думаете о продуктах, повышающих иммунитет, то наверняка первым делом вспоминаете про апельсины и лимоны, но никак не про фасоль. Однако этот овощ является ценным источником незаменимых веществ. Одна порция стручковой фасоли содержит витамин С, цинк, витамин А и множество других питательных элементов, поддерживающих иммунитет. Особенно полезно употреблять фасоль в осенний период, когда свирепствуют вирусы, а иммунной системе нужна дополнительная защита.

Нормализуется артериальное давление

Стручковая фасоль – это не только источник витаминов и минералов. Этот овощ также содержит уникальный антиоксидант под названием кверцетин.

Данный антиоксидант помогает бороться с окислительными процессами в организме, а также естественным образом нормализует кровяное давление.

Снижается риск многих заболеваний

Еще один антиоксидант, который присутствует в стручковой фасоли, – это кемпферол. Он представляет собой флавоноид и содержится во многих фруктах и ​​овощах. Этот антиоксидант связан с такими эффектами, как подавление воспалительных процессов и защита организма от свободных радикалов, которые вызывают серьезные заболевания.