 

Пуски «Циркона» с подлодки позволят провести госиспытания ракеты с фрегата

06.10.2021, 11:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДва успешных пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск» позволят провести государственные испытания ракеты с фрегата «Адмирал Горшков» до конца года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«После успешных испытаний «Циркона» с подводной лодки нет препятствий для начала госиспытаний с надводного носителя», – сообщил источник ТАСС. По его словам, сами госиспытания начнутся в ноябре, до конца года могут быть выполнены один или два пуска.

В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), где разработали и производят ракеты, не стали комментировать эту информацию.

Ранее источник сообщил, что летно-конструкторские испытания «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков» были успешно завершены.

Напомним, 4 октября Минобороны сообщило о проведении первых двух испытательных пусков «Циркона» с подлодки проекта 885 «Северодвинск» – из надводного и подводного положений. Испытания «Циркона» с подлодки завершились подтверждением характеристик ракеты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Глава Шотландии встретила прибывающего в регион Джонсона язвительной шуткой

27.08 / Эксперт заявил, что чиновник АМКУ Хмельницкий лоббирует интересы GlobalMoney

12.03 / Россияне оценили инициативу сократить рабочую неделю для женщин

28.04 / CNN – в Белом доме «прорабатывают детали» возможной встречи Байдена и Путина в Европе

12.01 / Генштабы РФ и США обсудили международную безопасность

25.12 / Штайнмайер – пандемия разрушила мечты, но свет в конце туннеля становится ярче

18.08 / Сенатский доклад: сайт WikiLeaks играл ключевую роль в российском вмешательстве в выборы

02.04 / В России Twitter второй раз оштрафовали за неудаление призывов выходить на протесты

08.09 / Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем за всю историю. Но наши сограждане очень любят прибедняться

04.11 / Народные депутаты передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика