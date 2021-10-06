Пуски «Циркона» с подлодки позволят провести госиспытания ракеты с фрегата

Два успешных пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск» позволят провести государственные испытания ракеты с фрегата «Адмирал Горшков» до конца года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«После успешных испытаний «Циркона» с подводной лодки нет препятствий для начала госиспытаний с надводного носителя», – сообщил источник ТАСС. По его словам, сами госиспытания начнутся в ноябре, до конца года могут быть выполнены один или два пуска.

В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), где разработали и производят ракеты, не стали комментировать эту информацию.

Ранее источник сообщил, что летно-конструкторские испытания «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков» были успешно завершены.

Напомним, 4 октября Минобороны сообщило о проведении первых двух испытательных пусков «Циркона» с подлодки проекта 885 «Северодвинск» – из надводного и подводного положений. Испытания «Циркона» с подлодки завершились подтверждением характеристик ракеты.