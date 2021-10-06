Российские военные впервые применили на учениях «Умный дом»

Военнослужащие РФ на совместных учениях «Дружба-2021» показали коллегам из Пакистана заминированный «Умный дом», который применяется впервые и нужен для тренировок спецназа, сообщили в Южном военном округе (ЮВО).

В «Умном доме», который был для иностранных коллег обозначен как Smart House, заминированы все объекты, начиная от калитки, окон и входной двери вместе со звонком, до предметов мебели и быта – платяных шкафов, ящиков стола, чайника, чемодана и так далее, передает РИА Новости. Если военный активирует ловушку, не обезвредив ее, то происходит имитация взрыва с помощью небольших и безопасных для человека зарядов, а также включаются сирена.

«Умный дом» – это новинка учений. Он направлен на практическое обучение специальных подразделений. На этом учебном месте предусмотрены все возможные варианты минирования объектов в жилом доме», – отметил начальник инженерной службы объединения ЮВО полковник Роман Бессмертный.

Он добавил, что, когда группе спецназа поставлена задача зачистить объект от условного противника и найти документы, военнослужащие могут касаться предметов в доме. «Чтобы исключить подрыв подразделения, мы проводим занятия и показываем реальные ситуации», – сказал офицер назначение «Умного дома».

Совместное российско-пакистанские учение «Дружба-2021» продлится до 9 октября. Тренировки должны завершится отработкой совместных действий штурмовой роты при освобождении населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.

В совместных учениях на полигоне Молькино в Краснодарском крае участвуют около 200 военнослужащих РФ и Пакистана.

Напомним, 27 сентября совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2021» началось на полигоне Молькино в Краснодарском крае.