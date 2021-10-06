Цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за 1 тыс. кубометров

Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, достигла очередного рекордного значения, превысив 1900 долларов за 1 тыс. кубометров, что более чем на 37% больше расчетной цены вторника, передает РИА «Новости».

Ранее в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1700 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.

При этом за день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».