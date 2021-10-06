Монастырский о нападении на журналистов “Схем”: Уверен, расследование не займет много времени

Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил в Facebook.

Журналисты программы “Схемы” заявили, что 4 октября на них напали в “Укрэксимбанке” во время записи интервью с Мецгером в его кабинете. Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете. А 5 октября – восстановленную видеозапись инцидента.

“Полиция уже приобщила к материалам расследования распространенное в интернете видео из кабинета председателя правления “Укрэксимбанка”, на котором зафиксированы противоправные действия группы лиц в отношении журналистов “Радіо Свобода”. В ближайшее время потерпевшая сторона передаст и оригинал восстановленной видеозаписи, который также будет приобщен к материалам производства в качестве вещественного доказательства”, – написал Монастырский.

Он сообщил, что видео отправят на экспертизу.

“Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены согласованные прокуратурой подозрения. […] Такое поведение [по отношению] к сотрудникам СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей”, – добавил министр.

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4336621693052600

Контекст:

Журналисты сообщали, что Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований “Схем”. Мецгер приказал охране “убрать камеры” и “достать из них кассеты”. Сотрудники банка силой забрали у оператора “Схем” Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы “Схемы” во время интервью. Уголовное производство открыто по статье о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Утром 5 октября в “Укрэксимбанке” заявили, что журналисты “Схем” задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка “была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью” и “дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи”. При этом в банке утверждают, что в действиях журналиста были “признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации” (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор “Схем” Наталья Седлецкая. Она удивлена позицией финучреждения.

На инцидент отреагировало посольство США в Украине – дипломаты обеспокоены сообщениями о ненадлежащем поведении в отношении журналистов.

К вечеру 5 октября наблюдательный совет “Укрэксимбанка” сообщил о начале проверки обстоятельств инцидента.

6 октября в Офисе президента заявили, что Мецгера следует отстранить от исполнения обязанностей на время разбирательства инцидента. Мецгер после этого объявил о сложении полномочий на время расследования.

Как отмечается на сайте банка, Мецгер был назначен главой правления финучреждения в марте 2020 года. Главой набсовета “Укрэксимбанка” является независимый член Оляна Гордиенко. Кроме нее, независимыми членами набсовета также являются Димитрий Шишло, Сергей Коновец, Доминик Меню и Ласло Урбан, Кабинет Министров представляет Юрий Буца, Верховную Раду – Юрий Терентьев, а Офис президента – Виктория Страхова.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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