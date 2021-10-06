 

Монастырский о нападении на журналистов “Схем”: Уверен, расследование не займет много времени

06.10.2021, 11:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил в Facebook. 

Журналисты программы “Схемы” заявили, что 4 октября на них напали в “Укрэксимбанке” во время записи интервью с Мецгером в его кабинете. Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете. А 5 октября – восстановленную видеозапись инцидента.

“Полиция уже приобщила к материалам расследования распространенное в интернете видео из кабинета председателя правления “Укрэксимбанка”, на котором зафиксированы противоправные действия группы лиц в отношении журналистов “Радіо Свобода”. В ближайшее время потерпевшая сторона передаст и оригинал восстановленной видеозаписи, который также будет приобщен к материалам производства в качестве вещественного доказательства”, – написал Монастырский. 

Он сообщил, что видео отправят на экспертизу. 

“Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены согласованные прокуратурой подозрения. […] Такое поведение [по отношению] к сотрудникам СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей”, – добавил министр. 

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4336621693052600

Контекст:

Журналисты сообщали, что Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований “Схем”. Мецгер приказал охране “убрать камеры” и “достать из них кассеты”. Сотрудники банка силой забрали у оператора “Схем” Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы “Схемы” во время интервью. Уголовное производство открыто по статье о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. 

Утром 5 октября в “Укрэксимбанке” заявили, что журналисты “Схем” задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка “была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью” и “дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи”. При этом в банке утверждают, что в действиях журналиста были “признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации” (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор “Схем” Наталья Седлецкая. Она удивлена позицией финучреждения. 

На инцидент отреагировало посольство США в Украине – дипломаты обеспокоены сообщениями о ненадлежащем поведении в отношении журналистов. 

К вечеру 5 октября наблюдательный совет “Укрэксимбанка” сообщил о начале проверки обстоятельств инцидента.

6 октября в Офисе президента заявили, что Мецгера следует отстранить от исполнения обязанностей на время разбирательства инцидента. Мецгер после этого объявил о сложении полномочий на время расследования. 

Как отмечается на сайте банка, Мецгер был назначен главой правления финучреждения в марте 2020 года. Главой набсовета “Укрэксимбанка” является независимый член Оляна Гордиенко. Кроме нее, независимыми членами набсовета также являются Димитрий Шишло, Сергей Коновец, Доминик Меню и Ласло Урбан, Кабинет Министров представляет Юрий Буца, Верховную Раду – Юрий Терентьев, а Офис президента – Виктория Страхова.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.10 / Пассажирский теплоход сел на мель в Подмосковье из-за пробоины

29.06 / Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс»

16.09 / Apple представила новую модель планшета iPad

28.02 / Прививки против коронавируса, вероятно, придется делать каждые год-полтора — BioNTech

20.06 / В оккупированном Крыму в детском лагере “Артек” зафиксирована вспышка COVID-19

12.09 / Трамп намекнул на намерение баллотироваться в президенты США

06.06 / В ЮНЕСКО оценили вклад русского языка в развитие культуры и науки

20.12 / В РФ дали прогноз по курсу рубля на начало 2021 года

30.11 / В Дании эксгумируют миллионы норок, убитых и закопанных из-за коронавируса

19.07 / В Харьковской области столкнулось два автомобиля. Один человек погиб и несколько пострадало

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика