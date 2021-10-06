 

“Меня нет, меня убили”. Аршавина, страдающая от некроза лица, сделала заявление

06.10.2021, 11:10, Новости дня
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В ролике запечатлена дочь Аршавиной, четырехлетняя Есеня, делающая зарядку.

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Публикация от Аlisa (@arshavina_alisia_7)

“Дочка – гогонь, вы как?” – поинтересовалась подписчица hannanna71.

“Как я? Не знаю. Меня нет, меня убили. В недавнем прошлом была агония, а сейчас не знаю, кто я, но обязательно нащупаю. Мне дочка помогает, она разговаривает со мной, обнимает меня, и я обо всем забываю…” – ответила Аршавина.

“Алиса, дорогая, как вы себя чувствуете? Я верю, что вы скоро поправитесь и вернетесь к полноценной жизни”, – спросила furg438.

“Плохо я, на сегодняшний день неоперабельна, лицо… его нет. Но вы знаете, и красивой уже была, и счастливой. Сейчас я не менее радуюсь жизни, даже больше”, – заверила Аршавина..

Контекст:

Аутоиммунный некроз обезобразил лицо Аршавиной: у нее разрушены нос и челюсть. 

Алиса и Андрей Аршавины развелись в 2019 году после трех лет брака. В феврале 2017 года у пары родилась дочь Есения. У женщины есть также двое детей от предыдущих отношений.

В январе 2021 года Алиса Аршавина в интервью российскому изданию StarHit заявила, что у нее диагностировали аутоиммунный некроз, после чего она перенесла несколько операций на голове. По словам Аршавиной, врачи тогда вырезали ей “все что можно”.

5 февраля Аршавина впервые показала лицо, изувеченное болезнью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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