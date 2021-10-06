Появилось фото вертикального дисплея в новой Lada Vesta

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06.10.2021, 11:00, Новости дня
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Пользователям стали доступны изображения салона новой версии седана Lada Vesta.

В частности, по снимкам можно увидеть увеличенный вертикальный дисплей мультимедийного комплекса. Также автомобиль получил модернизированный блок климатической системы с шайбами и подсветкой. Аналогичное исполнение применили для новых версий Renault. В свою очередь, эксперты полагают применение бесключевого доступа и опции мониторинга слепых зон.

Модернизированный отечественный седан оснащается узкими светодиодными фарами и прямоугольными противотуманками. Изменения коснулись задних фонарей и бамперов. Под капотом установят 1,6-литровый двигатель на 106 л.с. мощности. Пока стоимость автомобиля не сообщается.



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