Piech Automotive начала испытания электрокара Piech GT
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Компания Piech Automotive приступила к тестовым испытаниям нового купе под названием Piech GT.
Данный автомобиль впервые продемонстрировали в рамках выставки в 2019 году. Тестовые заезды осуществляются под руководством Клауса Шмидта, который около 30 лет являлся главой BMW M. Кроме того, весной следующего года планируется выпуск новой модели, а также показ нескольких прототипов.
Серийный выпуск вышеуказанной модели состоится в 2024 году. Каждый год планируют выпускать до 1200 машин. Предполагается, что новое купе получит три электрических мотора, которые выдают до 600 л.с. мощности.
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