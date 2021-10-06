Piech Automotive начала испытания электрокара Piech GT

Компания Piech Automotive приступила к тестовым испытаниям нового купе под названием Piech GT.

Данный автомобиль впервые продемонстрировали в рамках выставки в 2019 году. Тестовые заезды осуществляются под руководством Клауса Шмидта, который около 30 лет являлся главой BMW M. Кроме того, весной следующего года планируется выпуск новой модели, а также показ нескольких прототипов.

Серийный выпуск вышеуказанной модели состоится в 2024 году. Каждый год планируют выпускать до 1200 машин. Предполагается, что новое купе получит три электрических мотора, которые выдают до 600 л.с. мощности.