 

Собянин рассказал о благоустройстве пешеходных и зеленых зон в районах ЮАО

06.10.2021, 10:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В районе Москворечье-Сабурово благоустроена пешеходная зона на Каширском шоссе, приведена в порядок дорожно-тропиночная сеть. Для прогулок у дома обустроили несколько зон отдыха с качелями.

“Куда пойти с ребенком?” – ответ на этот вопрос подсказывают родителям 3 новые детские площадки”, – написал Собянин.

Также в Москворечье-Сабурово благоустроена долина реки Чертановка. Укреплено русло, сделаны подпорные стены, проложены удобные мостики и тропинки. На прибрежной территории обустроены детские и спортивные площадки.

В Северном Чертанове благоустроили территорию у храма Державной иконы Божией Матери и Верхним Чертановским прудом. Приведена в порядок и часть Кировоградского бульвара. По этой территории местные жители ходят до метро, а по вечерам выгуливают собак.

В Донском районе комфортная городская среда создана в Донском и Монастырском скверах. Там отремонтировали дорожки, обустроили детскую площадку, установили скамейки, обновили сцену, высадили цветы и кустарники.

В районе Орехово-Борисово Южное привели в порядок территорию от Каширского шоссе до Шипиловского проезда вдоль улицы Ясеневая. Обустроена площадка для выгула собак.

“Нынешний сезон принес жителям Южного округа еще несколько благоустроенных территорий, где можно хорошо провести время”, – отметил Собянин.

Ранее градоначальник рассказал о благоустройстве в Северо-Восточном, Северо-Западном и других округах столицы, а также создании комфортной городской среды в Новой Москве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.10 / Лариса Гузеева обосновала причину отказа от средств индивидуальной защиты издержками профессии

23.12 / Автор песни «Владимир Путин — молодец» подал в суд

27.08 / Владимир Путин даст большое интервью

12.06 / 70-летняя звезда “Экипажа” Ирина Акулова стала выглядеть на 20 лет моложе

13.08 / Айза Анохина поделилась пикантным фото в леопардовой накидке на голое тело

29.06 / Меган Маркл и принц Гарри поддержали 18-летнюю жертву расистского нападения

20.01 / Мнение: Запретить “Тетрадь смерти”

26.11 / Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 25,4 тысячи

26.09 / Мнение: Почему воссоединение России и Белоруссии выгодно всем

06.05 / Мнение: О чисто человеческом у «бесчеловечного» президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика