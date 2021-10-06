 

Грязная работа в США, измена и одиночество: куда исчезла звезда “Обручального кольца” Нильская

06.10.2021, 10:50, Разное
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64-летняя актриса Людмила Нильская в последнее время не появляется на экранах. Звезда сериалов “Фурцева”, “Обручальное кольцо” и других в свежем интервью объяснила причины своего исчезновения.

По словам Нильской, предложений от режиссеров сегодня у нее нет. Иногда ее зовут сняться в ток-шоу, но от такой работы она всегда отказывается. Людмила Валерьевна считает, что популярные передачи превратились в базар.

Звезда сериала “Обручальное кольцо” работает в антрепризе. Из-за пандемии коронавирусной инфекции долгое время гастролей не было, но ситуация постепенно приходит в норму.

Людмила Нильская живет одна. Сын актрисы, 30-летний Дмитрий, с женой и двумя детьми обитает за городом. У наследника знаменитости стабильная работа. С внуками Людмила Валерьевна видится нечасто – далековато живут. “К детям переезжать тоже не вижу смысла, родители и дети не должны жить вместе”, – рассуждает звезда отечественного кино.

Об отношениях с мужчинами Людмила Нильская не думает. Романы, как считает артистка, ей уже ни к чему. Есть женщины, которые даже в зрелом возрасте сходят с ума без внимания противоположного пола, говорит Нильская. Актриса себя к таким любвеобильным дамам не относит.

За плечами Людмилы Нильской брак с Георгием Исаевым. В прошлом ради мужа актриса оставила успешную карьеру на родине и вместе с сыном переехала в США. В Америке Нильская делала грязную работу – трудилась сиделкой и уборщицей. Муж не оценил жертвы Нильской. На чужбине Исаев завел любовницу. Узнав о предательстве, Людмила Валерьевна вернулась в Москву с шестью долларами в кармане.



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