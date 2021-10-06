 

Названы лучшие напитки от изжоги

06.10.2021, 10:47, Разное
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Изжога часто появляется у человека внезапно, доставляя дискомфортные ощущения. Врач Анна Ивашкевич рассказала, какие напитки могут помочь избавиться от нее.
Изжога появляется по самым различным причинам. Часто она свидетельствуют о нарушениях в организме. Если дискомфорт дает о себе знать регулярно, то нужно обратиться к врачу. При изжоге соляная кислота, помогающая в переваривании пищи, начинает идти по обратному пути.

Люди привыкли бороться с изжогой посредством различных народных средств. Они используют соду, сок алоэ, яблочный уксус. Однако польза от все этого не доказана, к тому же данные методы могут только ухудшить ситуацию. Лучше всего выпить стакан теплой воды с небольшим количеством соды. Если человек хочет использовать уксус, то чайную ложку продукта нужно растворить в 50-100 миллиграммах воды. К этому способу нельзя прибегать на постоянной основе.

От изжоги помогает молоко, поскольку кислота смывается со стенок пищевода. Однако этот напиток способен и навредить, в особенности, когда присутствует непереносимость лактозы. В данном случае у человека может появиться тошнота, тяжесть в животе, жидкий стул.

Еще одним подходящим напитком является йогурт с пробиотиками. Стоит отметить, что необходимо использовать натуральный продукт без красителей и сахара.

Источник: aif.ru



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