Названы лучшие напитки от изжоги

Изжога часто появляется у человека внезапно, доставляя дискомфортные ощущения. Врач Анна Ивашкевич рассказала, какие напитки могут помочь избавиться от нее.

Изжога появляется по самым различным причинам. Часто она свидетельствуют о нарушениях в организме. Если дискомфорт дает о себе знать регулярно, то нужно обратиться к врачу. При изжоге соляная кислота, помогающая в переваривании пищи, начинает идти по обратному пути.

Люди привыкли бороться с изжогой посредством различных народных средств. Они используют соду, сок алоэ, яблочный уксус. Однако польза от все этого не доказана, к тому же данные методы могут только ухудшить ситуацию. Лучше всего выпить стакан теплой воды с небольшим количеством соды. Если человек хочет использовать уксус, то чайную ложку продукта нужно растворить в 50-100 миллиграммах воды. К этому способу нельзя прибегать на постоянной основе.

От изжоги помогает молоко, поскольку кислота смывается со стенок пищевода. Однако этот напиток способен и навредить, в особенности, когда присутствует непереносимость лактозы. В данном случае у человека может появиться тошнота, тяжесть в животе, жидкий стул.

Еще одним подходящим напитком является йогурт с пробиотиками. Стоит отметить, что необходимо использовать натуральный продукт без красителей и сахара.

Источник: aif.ru