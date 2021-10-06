 

Названы лучшие напитки от изжоги

06.10.2021, 10:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Изжога часто появляется у человека внезапно, доставляя дискомфортные ощущения. Врач Анна Ивашкевич рассказала, какие напитки могут помочь избавиться от нее.
Изжога появляется по самым различным причинам. Часто она свидетельствуют о нарушениях в организме. Если дискомфорт дает о себе знать регулярно, то нужно обратиться к врачу. При изжоге соляная кислота, помогающая в переваривании пищи, начинает идти по обратному пути.

Люди привыкли бороться с изжогой посредством различных народных средств. Они используют соду, сок алоэ, яблочный уксус. Однако польза от все этого не доказана, к тому же данные методы могут только ухудшить ситуацию. Лучше всего выпить стакан теплой воды с небольшим количеством соды. Если человек хочет использовать уксус, то чайную ложку продукта нужно растворить в 50-100 миллиграммах воды. К этому способу нельзя прибегать на постоянной основе.

От изжоги помогает молоко, поскольку кислота смывается со стенок пищевода. Однако этот напиток способен и навредить, в особенности, когда присутствует непереносимость лактозы. В данном случае у человека может появиться тошнота, тяжесть в животе, жидкий стул.

Еще одним подходящим напитком является йогурт с пробиотиками. Стоит отметить, что необходимо использовать натуральный продукт без красителей и сахара.

Источник: aif.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.04 / Эксперт заявила о провале незаконных акций по всей стране

18.07 / Время женщин

29.04 / Ученые рассказали о зависимости риска заражения COVID-19 от места в самолете

24.08 / Мнение: Лучшие люди страны

22.09 / Лолита Милявская назвала размер пенсии Аллы Пугачевой

07.07 / “А в семнадцатый нумер – ШАМПАНСКОГО!!!”

28.07 / Как шотландский криптозоолог побывал в другой реальности

19.09 / Специалисты рассказали, что усиливает пользу утреннего кофе

18.11 / Скандалы: СК хочет о себе все знать

16.09 / В Сколково разработали специальный био-протез для пострадавших в сибирских пожарах лисиц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика