 

Названы пять вещей, которыми нельзя заниматься людям после 60 лет

06.10.2021, 10:46, Разное
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Медики назвали пять вещей, которые нельзя делать людям после 60 лет. В этом возрасте уже могут развиваться многие хронические заболевания, в том числе, патологии сердца, артрит, сахарный диабет, деменция.
Чтобы дольше оставаться здоровым, необходимо не выполнять одни и те же упражнения. Например, не стоит изо дня в день поднимать тяжести, бегать на большой скорости, приседать. В то же время работу мозга улучшает планка. Упражнения на пресс могут навредить спине. Если говорить о беге, то он чреват переломами.

Не стоит игнорировать проблемы с памятью. Болезнь Альцгеймера дает о себе знать в возрасте старше 60 лет. Риск развития патологии со временем увеличивается. Чем раньше выявится проблема, тем больше шансов облегчить состояние здоровья.

Врачи рекомендуют меньше сидеть, а больше двигаться. Любая физическая активность в пожилом возрасте приветствуется. Нельзя думать о собственной невосприимчивости к коронавирусу, причем даже после вакцинации. Тем, кто не имеет медотвода, лучше не пренебрегать прививкой.

Медики призвали не забывать пить воду. Если человек не хочет употреблять жидкость, это говорит о том, что обезвоживание уже наступило. С возрастом состав тела меняется. У пожилых людей в организме присутствует гораздо меньше воды, нежели у детей. Жидкость необходима для поддержки всех функций организма.

Источник: www.mk.ru



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