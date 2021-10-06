 

Специалисты назвали продукты, запрещенные к ежедневному употреблению

06.10.2021, 10:46, Разное
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Специалисты рассказали о продуктах, которые нельзя употреблять ежедневно. Они подрывают здоровье людей и уменьшают попытки расстаться с лишним весом.
Существует определение «здоровой» и «нездоровой» пищи, которое все время изменяется. Сухофрукты всегда считались здоровой закуской, так как их легко брать с собой. Но Эми Шапиро, диетолог, объяснила, что при сушке плода вода удаляется, делая плод более концентрированным. После этого слива преобразуется в чернослив и человек может съедать 5 засушенных плодов быстрее, чем 5 свежих.

Также недопустимо употреблять нежирные продукты. На многих отмечают низкое содержание жира и вредные для здоровья компоненты – так как они подвержены сильной обработке. Растительные масла, сахар, консерванты – вещества, имеющие низкую питательную ценность, имитирующие даже вкус полножирной еды.

Ежедневно нельзя есть и ароматизированный йогурт, так как в нем столько сахара, сколько в банке с содовой. Лучше всего отдать предпочтение обычному йогурту и просто положить в него орехи или фрукты. В граноле тоже содержится больше калорий и сахара, чем в обработанных злаках. Необходимо отказаться от продукта, если в нем имеется больше 6 граммов сахара на порцию и искусственные подсластители.

Рисовые лепешки кажутся людям безвредными, но они не несут никакой пользы организму. У них высокий гликемический индекс и мало клетчатки. Это относится и к овсянке быстрого приготовления. Лучше всего кашу заварить самостоятельно и добавить туда свежие фрукты.
Смузи тоже считают здоровым перекусом, так как это один из способов есть фрукты ежедневно. Но стоит помнить, что в смузи имеется до 60 грамм сахара, поэтому лучше всего напиток приготовить в домашних условиях, контролируя ингредиенты. Не нужно пить газированные напитки, включая и диетические. В классических вариантах очень высокое количество сахара, из-за которого тяжело поддерживать здоровые показатели глюкозы и инсулина. Такие напитки приводят только к лишнему весу и не приносят никакой пользы.

Агаву часто считают альтернативой сахару, но в нем много фруктозы, вызывающей высокий уровень холестерина. Диетолог Мариса Мур сообщает, что в этом растении нет полезных веществ.

Источник: www.mk.ru



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