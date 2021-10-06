 

Привычка фотографировать еду может привести к перееданию

06.10.2021, 10:44, Разное
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Ученые из Южного университета Джорджии набрали 145 студентов и разделили их на две группы. Добровольцам выдали тарелки с сырными крекерами и одной из групп предложили сначала сфотографировать их, а потом уже съесть.

После еды участников попросили оценить, насколько им понравились крекеры и хотят ли они добавки. Оказалось, что больше всех аппетит разыгрался у студентов, которые фотографировали еду. Этот эффект был наиболее заметным у добровольцев, которые получали шесть крекеров, а не двенадцать, как все остальные. 

По мнению ученых, сам процесс фотосъемки меняет способ восприятия пищи мозгов и усиливает желание съесть еще, что может привести к потреблению лишних калорий и увеличению веса. 

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Результаты этого исследования должны насторожить всех, кто предпочитает наблюдать за чужой жизнью, а не заниматься своей 

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«Наши результаты показывают, что фотосъемка во время еды связана с большим желанием еды после ее употребления. Кроме того, для небольших порций съемка во время потребления ассоциируется с большим вкусом к пище», — написали авторы исследования.

Однако в более ранних исследованиях были обнаружены преимущества у фотографирования еды, передает Daily Mail. Так, ученые обнаружили, что процесс съемки блюд в удачных ракурсах заставляет мозг больше концентрировать на запахе и аромате еды, что способствует хорошему пищеварению.



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