 

Le Monde – Дутерте готовится защищаться в Гааге от обвинений в истреблении наркоторговцев

06.10.2021, 10:38, Новости дня
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4 октября президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что подготовит свою защиту в Международном уголовном суде, перед которым он должен предстать по обвинению в убийствах десятков тысяч человек в ходе борьбы с наркотрафиком в стране, пишет Le Monde. По словам президента, у следствия нет доказательств его вины. Он также неоднократно заявлял о своём нежелании сотрудничать с незаконным расследованием организации, не обладающей никакой властью, напоминает газета.


Reuters

4 октября президент Филиппин Родриго Дутерте заявил в телеобращении, что «подготовит свою защиту» в Международном уголовном суде (МУС), который расследует «смертоносную» борьбу с наркотиками, проводимую правительством островного государства, пишет Le Monde.

Как напоминает газета, в сентябре судьи МУС действительно санкционировали расследование, касающееся войны с незаконным оборотом наркотиков на Филиппинах— она привела к тысячам убийств, совершенных правоохранительными органами на местах. По мнению судей в Гааге, эти убийства могут представлять собой преступления против человечности.

«Придерживайтесь фактов, потому что есть документы. Я вам не угрожаю, просто не обманывайте меня в отношении доказательств», — также заявил Родриго Дутерте в выступлении, которое вышло в эфир через два дня после его объявления об уходе из политической жизни после президентских выборов.

Президент Филиппин неоднократно заявлял, что МУС, которому поручено расследовать военные преступления и преступления против человечности, не имеет никакой власти, а также о своём нежелании сотрудничать с «незаконным», по его словам, расследованием.

Филиппины вышли из Международного уголовного суда в 2019 году, однако он по-прежнему обладает юрисдикцией в отношении преступлений, совершенных в период, когда страна все ещё была его членом, напоминает газета.

Как передаёт издание, Родриго Дутерте был избран на пост президента в 2016 году после избирательной кампании, в ходе которой он пообещал искоренить торговлю наркотиками путём уничтожения десятков тысяч преступников. Эти заявления вызвали возмущение международного сообщества, подчёркивает издание.



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