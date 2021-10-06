Стрижки и укладки из TikTok: действительно ли все так просто, как рассказывают

Сегодня в TikTok можно увидеть множество лайфхаков, которые “гарантированно” работают. На самом деле это не всегда так. Предлагаем рассмотреть несколько техник стрижек и укладок, чтобы разобраться в целесообразности этих приемов.

Идеальная челка своими руками

Если вы присмотритесь к работе девушки, самостоятельно подстригающей свою челку, вы обязательно обратите внимание на следующие моменты. У нее идеальный овал лица (лицо имеет правильную форму), ровная линия волос надо лбом, в руках профессиональные ножницы и отточенные движения мастера.

Если у вас есть аналогичные инструменты и столько же опыта, прическа гарантированно будет привлекательной. Если нет, вы рискуете на месяц, а то и больше закалывать волосы, чтобы дождаться, пока они отрастут, и сделать нормальную стрижку в салоне.

Локоны из носков

Нет ничего проще, чем завить локоны на носки и ходить с ними на голове полдня. Вас прельщает такая перспектива? Не факт, что такие локоны будут одинаковыми по размеру, аккуратными и эффектными, какими бы могли получиться после использования современных приборов. Тратить время на то, чтобы убедиться в неправильности совета, нет никакого смысла. Вы добавляете себе лишних проблем, поскольку есть риск необходимости переделывать прическу.

Самостоятельная стрижка

Если бы все было так просто, в профессии парикмахера не было бы никакой необходимости. Все сделали бы себе идеальную стрижку и никогда не обращались за помощью.

На самом деле, сделать каскад, связав три хвоста и отрезав концы, очень просто. И, возможно, на некоторых локонах это будет выглядеть стильно и эффектно.

Однако нужно учитывать структуру, объем и другие параметры, чтобы правильно выровнять кончики, зафиксировать пряди под определенным углом и т. д.

При этом следует учитывать, что стрижку нужно выполнять не только спереди, но и сзади, а это не так просто, как кажется.

Конский хвост

Стоит напомнить о том, что сейчас такая прическа не в тренде. Причина в том, что волосы очень сильно стянуты, и это может повредить луковички (мешает нормальному кровообращению и проч.). Однако, если у вас соответствующий образ и прическа идеально с ним гармонирует, нет ничего плохого в том, чтобы остановить на ней свой выбор. Нынешняя мода весьма демократична, поэтому нет строгих правил, какую модель можно носить, а какую нет. Главное – это практичность, удобство и соответствие вашему вкусу.

Шарф в волосах

Нет ничего плохого в использовании шарфа в волосах. Как уже было сказано, нынешняя мода отличается демократичностью. Поэтому вы можете легко использовать и этот вариант. Тем более что впереди холодный сезон и таким образом можно идеально утеплиться. Помните о гармоничном сочетании шарфа с другими предметами одежды.

Если создается целостный образ, можете смело поэкспериментировать (тем более, если вы любите разнообразие и стремитесь выглядеть оригинально и креативно) не только с цветом, но и с формой. Есть множество вариантов завязывания шарфов, поэтому перед вами открывается огромное поле для деятельности. Помните о том, что ваш вкус и предпочтения должны быть превыше всего.