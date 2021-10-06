Не только рыжий и шоколад: модные осенние оттенки волос для смелых и любителей классики

Не только стрижка, но и цвет волос имеет огромное значение для создания стильной прически. Известный в Великобритании колорист Лиза Шеперд согласилась поделиться рекомендациями о модных оттенках на осень нынешнего года. Вот самые трендовые тона, техники и сочетания.

Теплые золотистые и медные тона

Нет ничего прекраснее, чем быть ближе к природе. А именно такие оттенки приобретают листочки на деревьях, поэтому ваши волосы будут смотреться особенно эффектно.

Теплые золотистые и медные тона визуально прибавят вашим волосам объема и подчеркнут красоту загара, даже если он у вас не очень яркий. Наверняка после лета кожа стала более смуглой и теперь она гармонично сочетается с золотом ваших волос.

Омбре

Очень привлекательная и практичная техника окрашивания, которая помогает вашим волосам выглядеть блестящими и привлекательными. Ее плюс заключается не только в присутствующих переливах и переходе от одного цвета к другому, но и в практичности. Если у вас не будет времени вовремя посетить салон, ваша прическа не станет менее привлекательной. Отросшие корни другого цвета – это концепция данной техники окрашивания, поэтому пара лишних сантиметров не испортит общую картину.

Красные оттенки

Осенью они смотрятся особо эффектно. Сделайте выбор в пользу любого оттенка: от ярко-красного до нежно-розового или пепельно-клубничного. В любом случае прическа будет смотреться стильно, креативно и элегантно.

Стрижку также можете выбрать любую, цвет настолько самодостаточный, что все остальное не имеет значения.

Балаяж

Иногда черный цвет волос смотрится немного мрачновато. Если вы хотите добавить несколько свежих оттенков и бликов, используйте технику балаяж. Ее преимуществом является то, что такое окрашивание визуально прибавляет объема и создает естественный эффект (слегка выгоревших за лето некоторых прядей). Такая прическа будет очень модной не только осенью, но и зимой нынешнего года (это как минимум), ведь техника балаяж остается трендовой последние несколько лет. То есть у нее много перспектив не ослаблять свои позиции.

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Бэби-лайт

Если вы хотите стать блондинкой, не торопитесь осветляться до белизны. Предпочтите стиль бэби-лайт – и ваша прическа будет смотреться нежно, женственно и естественно. Локоны получат больше света и блеска, это придаст им красоты и шарма. Только следите за тем, чтобы обеспечить волосам полноценный уход после частичного обесцвечивания.

Платина

Волосы цвета платины никогда не выходят из моды. Сегодня им уделяется особое внимание, поскольку в моде седина. Такое окрашивание подойдет и молодым девушкам, и женщинам в возрасте. Если вы хотите сделать тон более равномерным, используйте краску или тоник. В любом варианте красота, эффектность и элегантность вам обеспечены.

Шоколад

Это также цвет, который можно назвать модным на все времена. Волосы шоколадного оттенка выглядят блестящими, густыми и ухоженными. Замечательно смотрятся как локоны, так и прямые пряди. Синий тон уберет любой медный оттенок без ущерба для глубины и сочности цвета. Вы можете использовать не только равномерное окрашивание, но и добавить немного разноцветных бликов.