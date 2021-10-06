 

Западные СМИ отреагировали на полет первого киноэкипажа на МКС

06.10.2021, 10:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗарубежные СМИ прокомментировали первый в истории полет киноэкипажа на МКС в составе космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на космическом корабле «Союз МС-19».

«Запуск фильма «Вызов» ставит Россию на путь победы над Соединенными Штатами в космической гонке», – пишет Reuters.

Агентство объясняет это опережением запуска ракеты SpaceX с Томом Крузом на борту, актер должен был сняться в голливудском фильме, передает «Комсомольская правда». 

«Свет, камера, взлет: запущен корабль «Союз» с российской съемочной группой, которые снимут первый полнометражный космический фильм», – написали в The Washington Post.

Читателям напомнили о космической гонке между США и Россией, а также рассказали, как проходила подготовка непрофессиональных космонавтов – Юлии Пересильд и Клима Шипенко.

«Триумф над НАСА и Space X», – охарактеризовало российский проект французское издание Liberation.

Британские СМИ, ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, заметили, что полет киноэкипажа повысит статус РФ в космической гонке.

«Россия в этом году объявила, что возобновляет свою программу космического туризма, чтобы доставлять на МКС платных авантюристов. После десятилетнего перерыва РФ отправит на МКС двух японских туристов», – напоминает The Sun.

Издание Guardian отметило достижения СССР в освоении космоса, указав, что у страны множество рекордов: «Первый спутник, первая собака в космосе, первый мужчина, первая женщина».

Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж уже высадился на станции.

Ракета-носитель «Союз-2.1.а» во вторник с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме. На корабле прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче.



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