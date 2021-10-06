Спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет

Энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет, сообщил зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

«Все дело в рыночных условиях. Спрос на энергоресурсы сегодня достиг максимальных показателей за последние 25 лет», – цитирует ТАСС Тиммерманса.

Он также отметил, что несмотря на рост цен на газ и электричество, ЕС не отступит от своих климатических задач и требований, которые «высечены в камне».

В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1600 долларов за тысячу кубометров.

Ранее Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе, говорится в совместном заявлении пяти стран ЕС.