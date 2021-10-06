 

Спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет

06.10.2021, 10:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭнергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет, сообщил зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

«Все дело в рыночных условиях. Спрос на энергоресурсы сегодня достиг максимальных показателей за последние 25 лет», – цитирует ТАСС Тиммерманса.

Он также отметил, что несмотря на рост цен на газ и электричество, ЕС не отступит от своих климатических задач и требований, которые «высечены в камне».

В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1600 долларов за тысячу кубометров. 

Ранее Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе, говорится в совместном заявлении пяти стран ЕС. 



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