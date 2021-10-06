В Содружестве офицеров заявили об отсутствии российских наемников в ЦАР

Российских наемников в Центральноафриканской республике (ЦАР) нет, но есть много иностранных, сообщил гендиректор «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов.

СОМБ оказывает услуги по военной подготовке во многих странах мира, в частности в ЦАР.

«Если говорить о присутствии россиян в ЦАР, то абсолютное большинство граждан нашей страны являются инструкторами в составе «Содружества офицеров за международную безопасность». По моей информации, несколько русских работают в местных охранных компаниях. Никто из них не является наемником», – передает РИА Новости слова Иванова.

Что касается представителей других стран, то как отметил Иванов, «в ЦАР много наемников из разных стран – наемников, которые участвовали в войне против правительства ЦАР и были втянуты в войну так называемой «Коалицией патриотов за перемены» и их руководителем [экс-президентом страны Франсуа] Бозизе».

По словам Иванова, в ЦАР сейчас находятся 1135 военных инструкторов из России.

«Количество специалистов СОМБ составляет 1135 человек. В ЦАР инструкторы будут находиться столько, сколько будет необходимо правительству и народу ЦАР. Сроки определены контрактом, который регулярно обновляется. Правительство нацелено на расширение сотрудничества», – сказал Иванов.

«Мы показали, как эффективно можем решать вопросы по обучению вооруженных сил, помогли национальной армии FACA в вопросах планирования операций, тактики, организации логистики и так далее. Все эти задачи были выполнены на настолько высоком уровне, что это привело к победе в войне и к восстановлению мира. Наша работа вызывает одобрение не только у правительства, но и у населения», – добавил он.

Иванов отметил, что история РФ показывает, как можно эффективно строить межнациональные отношения без дискриминации. «Россия всегда на равных условиях взаимодействует с любыми другими странами и качественно реализует вместе с ними взаимовыгодные проекты», – сказал глава СОМБ.

По его словам, от одной до нескольких тысяч военных инструкторов нужно направить из РФ в Мали для нейтрализации террористов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ЦАР якобы убиты несколько «российских наемников», один взят в заложники. Посол РФ в Банги заявил, что сообщения о гибели россиян в республике являются фейками, никто из российских инструкторов не был взят в заложники или убит.

В декабре прошлого года в МИД сообщили, что Россия направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР по просьбе руководства республики для помощи в отражении натиска незаконных вооруженных формирований.

В январе Россия решила обсудить возможность направить новых военных советников в ЦАР.