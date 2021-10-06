 

“Светка – красотка”. Loboda в секси-образе станцевала на проезжей части в Москве

06.10.2021, 10:22, Новости дня
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“Этой осенью особенно холодно…” – написала она строчку из новой песни Americano. 

Эта композиция звучит в ролике. Loboda танцует, идя по обочине дороги. Видео снимали в Москве.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

“Светка – красотка”, – прокомментировала подписчица kalinina__001.

“Шубы давно пора запретить”, – отметила tlevitina.

“Может, это искусственная”, – предположила mrs.bolshakova.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Певица жила в РФ, а 6 августа заявила, что два года назад приобрела дом в Европе.

Ее концерт в Одессе состоялся 14 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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