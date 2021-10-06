Илларионов возглавил программу “Триллион долларов для Украины” в Украинском институте будущего

“Мы занимаем далеко не “почетные”, а последние места по доходам граждан в Европе. Однако мы знаем, как преодолеть эти препятствия. Сегодня мы представляем вам нового эксперта UIF Андрея Илларионова, который возглавит программу “Триллион долларов для Украины”, – говорится в сообщении.

В институте подчеркнули, что “ВВП в один триллион – это не сказки и не фантазии”.

“Это абсолютно реальная цель для нашего с вами государства. По словам господина Илларионова, ВВП Украины может расти в темпе минимум 7–8% в год. Таким образом, он будет удваиваться каждые 10 лет. Если такой темп роста будет поддерживаться в течение двух десятилетий, то украинский ВВП достигнет уровня $1 трл”, – объяснили в UIF.

“Тяжело спорить с тем, что Украина – богатая страна. Она изобилует недрами, плодородными землями и имеет трудолюбивый народ. Но качество нашего государственного управления оставляет желать лучшего”, – отметили в институте.

Там анонсировали предложения от Илларионова, которые выведут Украину “из порочного круга бедности”.

Первую презентацию предложений пообещали сделать 18 октября.

https://www.facebook.com/UkrainianIF/posts/4993684290693626

Контекст:

Илларионов родился в 1961 году в Сестрорецке. Окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). После окончания аспирантуры в 1987 году работал преподавателем на кафедре международной экономики ЛГУ.

В 1992 году пришел на государственную службу – работал заместителем директора Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ и руководителем группы анализа и планирования при председателе правительства.

В апреле 2000 года стал советником Путина по экономической политике. Подал в отставку в октябре 2005 года, обвинив руководство страны в движении к авторитаризму.

С 2006 года занимается общественной оппозиционной деятельностью. Выступает с критикой нынешнего руководства РФ.

Сейчас живет в США. В 2006–2021 годах Илларионов был старшим научным сотрудником Института Катона. Его уволили из учреждения в январе 2021 года после публикации в ЖЖ блога “Поджог Рейхстага” – 2021″ о штурме Капитолия.

—