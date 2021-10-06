Мнение: О том, как Россия поставила Европу на…

Ну вот и отливаются европейской кошке российские мышкины слёзки. За которые теперь чванливым соседям приходится дорого платить. Впрочем, отдельный вопрос, во что эти «слёзки» в итоге отольются – то ли в пули, а то ли во что похлеще…

Но пока #Россия смотрится королевой, а её президента, Владимира Путина, некоторые европейские политики уже называют «делателем королей». Впрочем, это скорее негативный образ…

Цены на газ в Европе установили очередной, печальный для ЕС, рекорд. Цифры и так у всех на устах, их можно не приводить. Главное, что рост газовой цены сразу на 20% был абсолютно аномальным. То ли кто-то из трейдеров что-то напутал, то ли кого-то вынесли с торгов.

Главное, что европейские политики спешно решили эту странную ситуацию расследовать. «Функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны», — обтекаемо говорится в официальном совместном заявлении Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции. Но неофициально европейские политики винят российский «Газпром», якобы не желающий увеличивать поставки голубого топлива в Старый Свет сверх законтрактованных объёмов.

Но так ли это?

Сам российский газовый монополист даёт совсем другую информацию. «За восемь с половиной месяцев 2021 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 357,7 млрд куб. м газа. Это на 17,8% (на 53,9 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году. Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 138,6 млрд куб. м. «Газпром» продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (141,3 млрд куб. м за тот же период 2018 года). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, — на 17,4% или на 20,6 млрд куб. м. В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 157,7%), Германию (на 35,8%), Италию (на 15%), Румынию (на 347,6%), Сербию (на 125,9%), Польшу (на 11,4%), Болгарию (на 52,3%), Грецию (на 12,8%), Финляндию (на 19%)». То есть, никакого саботажа нет.

Тогда кого же европейцам винить в росте цен?

На первый взгляд, можно говорить о редком и неблагоприятном наложении целого ряда негативных событий друг на друга. Ковидные локдауны, нарушившие логистические цепочки. Блокирующие антициклоны, заставившие ветряки притормозить. Повышенная облачность, из-за которой хуже работали солнечные панели. Холодная зима, жаркое лето – всё сошлось в одной точке, в 2021 году. Хотя, справедливости ради, нечто подобное случалось и в прежние годы (кроме ковида), но Европа как-то спокойно проходила и через отопительный сезон, и через подготовку к нему.

Так что винить – кроме ковида, разумеется, – надо нечто другое. Но тогда что же?

Главное отличие 2021 года от всех предшествующих: в ЕС начали проявляться издержки механизма квотирования выбросов CO2 в атмосферу. Изначально его цель была благой – сделать наиболее CO2-интенсивную генерацию, прежде всего угольную, дорогой и заставить бизнес перейти на возобновляемые источники энергии – солнечные панели или ветряные генераторы. В рамках этой системы предусмотрено, что объём CO2-квот последовательно снижается, что вынуждает генерирующие компании докупать разрешения (European Emission Allowances – EUA) на рынке, а цены на их покупку растут. И если в прошлом году цена EUA (то есть выброса тонны углекислого газа в атмосферу) составляла примерно 25 евро, то сейчас – уже около 60 евро. А поскольку на одних ветряках и панельках надёжную энергосистему не построишь, компаниям пришлось ускоренно переходить с угля на газ: так с точки зрения квот дешевле. То есть, спрос на голубое топливо начал расти скачками.

Есть и второй момент. Исторически «справедливое» соотношение между ценами нефти и газа – 6 к 1: тысяча м3 голубого топлива равна по стоимости шести баррелям чёрного золота, исходя из теплотворной способности соответствующих объёмов. Но затем успехи сланцевой добычи газа в США и бум СПГ привели к тому, что в 2010-х #нефть стала торговаться гораздо дороже газа с точки зрения энергетической эквивалентности этих видов сырья.

Однако в долгосрочных газовых контрактах «Газпрома» использовалась формула расчёта средней цены поставок на основе как раз-таки эквивалента по теплу! Хотя на спот-рынке газ был уже дешевле… И тогда «умным» европейцам пришла в голову «гениальная» мысль: а давайте заставим поставщиков отказаться от долгосрочных контрактов и перейдём на расчёты по текущим рыночным ценам. Ибо нам так выгодно рынок эффективен, а газовые монополисты – нет.

Сказано – сделано: по мере завершения «старых» контрактов с «Газпромом» поставщики начали требовать перехода на прямые расчёты по спотовым ценам. К чему подталкивала их Европейская энергетическая директива в том числе. И теперь уже более 80% продаж российского газового гиганта в Европу осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.

Хотели? Получили! Как говорят соседи-украинцы, бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте.

Кстати, они тут упомянуты не для красного словца. На рубеже 2008-2009 гг. между Украиной и Россией возник газовый конфликт. Новые власти в Киеве, пришедшие на волне «Оранжевой революции», не устроил прежний газовый контракт с фиксированной ценой в 235 долл. за тысячу кубов, посчитанный на основе всё того же теплотворного эквивалента, исходя из средней #цены на нефть за предыдущий год. Там посчитали, что если чёрное золото в моменте подешевело, то и газ должен стоить дешевле. По итогам небольшой PR-войны, в которую были вовлечены и европейские потребители, был заключён уже качественной иной контракт с ежеквартальным пересчётом цен на основе нефтяного паритета. Но в результате, если в конце 2009 года Украина покупала у России газ по 162 долл. за тысячу м3, то к середине 2014 года из-за поступательно растущих нефтяных котировок, стоимость поставок выросла более чем вдвое, до 385 долл. за тысячу м3.

Вышло так, что украинцы в итоге обманули самих себя, а не «Газпром». Ну и европейцы сейчас оказались, по сути, в том же положении. Причём, и те, и другие – всё сами, всё сами…

Нет, объективно, ситуация, когда газ торгуется как классический товар, цена которого формируется за счёт текущего баланса и предложения, более правильна с точки зрения экономической теории. Однако на практике конкретный газовый рынок при этом стал волатильным и спекулятивным. Ведь крупных поставщиков газа в Европу немного, а в моменте её потребителям приходится конкурировать за ограниченный ресурс с азиатскими покупателями, которые готовы платить дороже. И вот, казалось бы, где тут вина России?

Но…

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