В Индии появился новый кроссовер Tata Punch

Компания Tata официально представила новый кроссовер Tata Punch.

Кроме того, местные дилеры бренда уже начали принимать заказ на данный автомобиль. Приобрести модель станет возможным по цене от 550 тысяч рублей. Достоинством кроссовера Punch указали увеличенный дорожный просвет до 19 сантиметров. Паркетник оснащается передним приводом.

Из технических параметров следует отметить 1,2-литровый бензиновый двигатель на 86 л.с. мощности. Модель будет предлагаться с механической или роботизированной трансмиссией. В дальнейшем кроссовер предложат с турбированным агрегатом, однако подробности о производительности силового агрегата пока не озвучены.