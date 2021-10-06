Toyota анонсировала новый кроссовер Toyota Aygo X на базе модели Yaris

Японская компания Toyota анонсировала выход нового кроссовера Toyota Aygo для европейского рынка.

Автомобиль представляет собой серийное исполнение ранее показанного концепта Aygo X Prologue. Пользователям также предложен тизер, посвященный новой модели. Известно, что паркетник построен на платформе TNGA-B, которая применяется также в модели Yaris.

По снимкам видно задние фонари, которые сохранили форму, предложенную в концептуальной модификации. Конкурентами на рынке станут модели Renault Twingo, Kia Picanto. Серийное производство японского кроссовера начнется на заводе в Чехии. Пока цена и дата выпуска на рынок не сообщается.