 

Кинула мужа с четырьмя детьми и угодила в больницу: что произошло со звездой “Сватов” Железняк?

06.10.2021, 10:02, Разное
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Сегодня 46-летнюю звезду “Сватов” и “Моей прекрасной няни” Олесю Железняк знает вся страна. К этому она шла с самого детства. С малых лет Олеся проявляла себя творчески: танцевала, посещала хореографическую студию, а в юности выступала в цирковом кордебалете и каталась на гастроли. Все изменилось, когда Железняк поступила в ГИТИС к Марку Захарову
— так во время учебы она попала в “Ленком”.

В это время у молодой актрисы появились жуткие комплексы и панические атаки — девушке тяжело давалась компания своих популярных партнеров по сцене. Когда ситуация вышла из-под контроля, звезду положили в больницу. Несмотря на все сложности, первая роль Олеси в картине “Ландыш серебристый” вывела ее на новый уровень карьеры.

Артистка с юношества привлекала внимание многих молодых людей. Но избранником Железняк стал актер Спартак Сумченко. Он долго добивался возлюбленную и ежедневно навещал ее в больнице, когда у Олеси были проблемы со здоровьем. Через четыре года после знакомства, в начале 2000-х, влюбленные поженились и счастливы в браке по сей день.

Трех сыновей и дочку большую часть времени воспитывает глава семьи, как и занимается хозяйством. Железняк в это время строит карьеру и зарабатывает деньги. Актриса считает, что ее роль в семье куда менее сложная, чем то, что делает каждый день Спартак. За это она очень благодарна супругу.



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