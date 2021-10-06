Каждый пятый экономически активный ярославец вложился в ценные бумаги

По итогам 1 полугодия 2021 года 129 тысяч жителей региона имеют специальные счета для размещения денежных средств в ценные бумаги.

При этом статус квалифицированного инвестора имеют только 3% от общего числа ярославских инвесторов. Общий объем вложений ярославцев в фондовый рынок составил около 44 млрд рублей.

Для сравнения, объем вкладов населения Ярославской области более чем в 5 раз превышает эту сумму. Однако вложения в инвестиционные продукты растут значительно быстрее традиционных вкладов. Это общероссийская тенденция: за год вклады россиян выросли на 8,4%, а вложения в ценные бумаги – на 62%.

– Интерес к инвестиционным продуктам среди ярославцев растет. Сейчас каждый пятый экономически активный житель региона имеет специальный счет для вложения в ценные бумаги. При этом не всегда уровень знаний и осознания рисков успевает за ростом вложений в фондовый рынок. Тестирование неквалифицированных, неопытных розничных инвесторов, которое вступило в силу с 1 октября этого года, поможет людям осознать все условия инвестирования и защитит их от финансовых потерь, – считает управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

С 4 по 15 октября 2021 года в рамках Международной недели инвесторов любой желающий сможет бесплатно пройти онлайн-обучение по теме инвестирования. Для этого на сайте dni-fg.ru нужно выбрать тему вебинара, удобную дату, время и зарегистрироваться. Слушатели дистанционных занятий, организованных Банком России, смогут изучить стратегии инвестирования, познакомиться с особенностями финансовых продуктов и связанных с ними рисков, с работой биржевых площадок, с возможностями инвестирования на рынке ценных бумаг.