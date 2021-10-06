Эндокринолог Павлова рассказала об идеальной для здоровья жирности творога

Врач-эндокринолог Зухра Павлова пояснила об идеальной жирности творога. Если молоко подходит не всем людям, то данный продукт могут есть многие.

Творог содержит много полезных микроэлементов и качественных белков. В особенности он богат на кальций. Некоторые считают, что необходимо больше жира для усвоения данного элемента. По словам Зухры Павловой, пока этот миф не доказан научно.

Медик посоветовала употреблять в пищу творог жирностью 5-9%. Не стоит увеличивать калорийность этого кисломолочного продукта посредством добавления сладкого джема, меда или же сметаны. В качестве подсластителей допустимо использование эритрита.

Диетолог отнесла творог к парадоксальным продуктам. Он способен стимулировать голод и выброс инсулина. В связи с этим творог необходимо есть с медленными углеводами, идеальным вариантом в данном случае является зерновой хлеб. Тогда перекус станет полноценным приемом пищи.

Не стоит сырники или же запеканку из творога запивать чаем или кофе. Данные горячие напитки разрушают железо, кальций, витамины группы А и В.

Источник: solovei.info