 

Гипертония в молодом возрасте уменьшает мозг и увеличивает риск деменции

06.10.2021, 9:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

В своей публикации ученые отметили, что гипертония чаще встречается у пациентов от 45 до 64 лет и связана со здоровьем мозга и деменцией в будущем, однако мало что известно о том, как возраст, в котором диагностировано высокое кровяное давление, влияет на эти ассоциации.

В исследование были включены результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) около 11,4 тысячи пациентов с повышенным давлением моложе 55 лет, а также 11,4 тысячи человек без гипертонии из той же возрастной группы для сравнения. Данные были получены из британского Биобанка. Наблюдения за участниками велись около 12 лет, и специалисты отслеживали все случаи деменции в этой когорте.

Ученые обнаружили, что молодые пациенты с гипертонией 35 лет и старше лет имели меньший объем мозга по сравнению с участниками исследования из контрольной группы.

«Точно так же гипертония, диагностированная в раннем и среднем возрасте, была независимо связана с меньшими объемами серого вещества периферической коры и белого вещества», — написали авторы исследования.

“Молчаливый убийца”: в чем опасность гипертонии? 

Подготовили подробный материал о том, что вызывает повышение артериального давления и как с этим бороться. 

Читать статью

За наблюдательный период деменция была обанаружена у 4,6 тысячи добровольцев. Пациенты, у которых в возрасте 35-44 лет была диагностирована гипертония, имели повышенный риск развития этого нейродегенеративного заболевания по сравнению с люди с нормальным давлением.

По мнению ученых, эти результаты вполне закономерны, поскольку когнитивные функции напрямую связаны с объемом мозга, и его уменьшение грозит развитием деменции. Многолетняя гипертония влияет на приток крови к мозгу и может повредить ее структуру и снизить его функции.

По мнению экспертов, очень важно заботиться о здоровье мозга в раннем возрасте, чтобы предотвратить гипертонию, передает CNN. Кроме того, коррекция образа жизни, правильное питание регулярная физическая активность могут способствовать нормализации артериального давления.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.05 / Покажите индивидуальность: как правильно оформить профиль на сайте знакомств

23.03 / Депутат КПРФ госпитализирован после укуса гремучей змеи, которую он пытался раздавить ботинком

30.03 / Остался без работы: Арми Хаммер потерял еще одну роль в фильме из-за обвинений в изнасиловании

21.10 / Плоская рамка iPhone 12 надёжнее, чем в предыдущих моделях защищает от повреждений

31.05 / Обманутые сочинские дольщики оказались наркоманами

29.08 / Ультраглянцевые волосы – тренд осени: как создать эти пряди и ухаживать за ними

26.02 / Россиянин расстрелял машину соседа из дробовика из-за парковочного места

08.07 / Шепелев об игре Бузовой в театре: «Зрители пришли в ожидании провала»

07.02 / “Нужно привить как можно больше людей”: профессор Лукашев призвал готовиться к третьей волне и новым штаммам ковида

24.06 / Камера влетела в дуло танка во время Парада Победы в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика