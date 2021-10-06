Гипертония в молодом возрасте уменьшает мозг и увеличивает риск деменции



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В своей публикации ученые отметили, что гипертония чаще встречается у пациентов от 45 до 64 лет и связана со здоровьем мозга и деменцией в будущем, однако мало что известно о том, как возраст, в котором диагностировано высокое кровяное давление, влияет на эти ассоциации.

В исследование были включены результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) около 11,4 тысячи пациентов с повышенным давлением моложе 55 лет, а также 11,4 тысячи человек без гипертонии из той же возрастной группы для сравнения. Данные были получены из британского Биобанка. Наблюдения за участниками велись около 12 лет, и специалисты отслеживали все случаи деменции в этой когорте.

Ученые обнаружили, что молодые пациенты с гипертонией 35 лет и старше лет имели меньший объем мозга по сравнению с участниками исследования из контрольной группы.

«Точно так же гипертония, диагностированная в раннем и среднем возрасте, была независимо связана с меньшими объемами серого вещества периферической коры и белого вещества», — написали авторы исследования.

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За наблюдательный период деменция была обанаружена у 4,6 тысячи добровольцев. Пациенты, у которых в возрасте 35-44 лет была диагностирована гипертония, имели повышенный риск развития этого нейродегенеративного заболевания по сравнению с люди с нормальным давлением.

По мнению ученых, эти результаты вполне закономерны, поскольку когнитивные функции напрямую связаны с объемом мозга, и его уменьшение грозит развитием деменции. Многолетняя гипертония влияет на приток крови к мозгу и может повредить ее структуру и снизить его функции.

По мнению экспертов, очень важно заботиться о здоровье мозга в раннем возрасте, чтобы предотвратить гипертонию, передает CNN. Кроме того, коррекция образа жизни, правильное питание регулярная физическая активность могут способствовать нормализации артериального давления.