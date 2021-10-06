 

Telegraph – коронавирус, крайне вероятно, активно распространялся в Ухани уже летом 2019-го

06.10.2021, 9:50, Новости дня
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Коронавирус, возможно, появился ещё в мае 2019-го, а летом того же года он уже активно распространялся по Ухани, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на исследование компании Internet 2.0. Исследователи пришли к такому выводу, основываясь на данных о зафиксированных в тот период аномальных закупках оборудования для ПЦР-лабораторий.


Reuters

Коронавирус распространялся в Ухани ещё летом 2019 года — намного раньше, чем предполагалось ранее, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на исследование  компании Internet 2.0, занимающейся консультациями в сфере кибербезопасности.
 
В этом исследовании утверждается, что во второй половине 2019-го в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, были осуществлены «заметные, значительные и аномальные» объёмы закупок лабораторного ПЦР-оборудования, используемого в том числе для выявления коронавируса.

Исследователи, в частности, выяснили, что расходы на подобные закупки в 2019-м увеличились почти вдвое по сравнению с предыдущим годом.

«Мы пришли к выводу, что на основе проанализированных данных можно предположить: вирус, крайне вероятно, активно распространялся в Ухани, Китай, уже летом 2019 года», — говорится в исследовании.

Как отмечается в документе, наблюдавшийся в мае 2019-го рост расходов на оборудование для ПЦР-лабораторий может указывать на то, что распространение вируса началось как раз в это время.

Данные и результаты исследования компании Internet 2.0 были переданы правительственным чиновникам США на фоне растущих предположений о том, что вирус сбежал из лаборатории в Ухани и его существование скрывали в течение нескольких месяцев, пишет The Daily Telegraph. 



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