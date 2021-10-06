Экс-супруг Ани Лорак вновь решил связать себя узами брака

Еще недавно в прессе появились слухи о воссоединении певицы Ани Лорак с ее экс-избранником Муратом Налчаджиоглу. Поклонники обрадовались такой новости, но на днях выяснилось, что информация не подтвердилась. Более того: Мурат собирается жениться на другой.

Надежда на перемирие

Три года назад состоялся развод Лорак и Налчаджиоглу. Причиной расставания стала измена Мурата. Когда в прессу просочились фотографии отдыха избранника певицы в компании молоденьких девушек, Ани ничего не оставалось, как разорвать подобные отношения. Ей было обидно от того, что избранник развлекался в ночном клубе, подаренном ею же, пока она сама зарабатывала деньги, гастролируя по стране.

Поклонники артистки в глубине души надеялись на воссоединении пары: ведь у экс-супругов есть общая дочь София. И хотелось бы, чтобы девочка воспитывалась в полной семье.

Мурат публично принес Ани извинения. Лорак в одном из интервью сказала, что сейчас они с бывшим находятся в прекрасных отношениях: им удалось наладить контакт ради дочери. Вместе экс-супруги даже посетили день рождения общего друга.

Новая пассия

Но шансы поклонников на воссоединение пары вмиг исчезли, когда выяснилось, что у Мурата есть новая пассия. Девушке 25 лет, ее зовут Лилия, она воспитывает в одиночку ребенка от предыдущих отношений.

С Муратом они встречаются уже год.

Сейчас влюбленные отдыхают на родине Налчаджиоглу: в турецком Бодруме. Лилия разместила в своем микроблоге фотографию, где избранник держит ее за руку, а на безымянном пальце явно видно кольцо.

Скорее всего, Лилия хотела всем продемонстрировать, что Мурат сделал ей предложение.

Пользователи Интернета не торопятся поздравлять девушку. Они напоминают ей о том, что Мурат еще неделю назад обнимал и целовал бывшую.

Также Лилия рекомендуют припомнить, почему расстались Мурат и Ани. Неужели она хочет оказаться на месте певицы?