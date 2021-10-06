 

Экс-супруг Ани Лорак вновь решил связать себя узами брака

06.10.2021, 9:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Еще недавно в прессе появились слухи о воссоединении певицы Ани Лорак с ее экс-избранником Муратом Налчаджиоглу. Поклонники обрадовались такой новости, но на днях выяснилось, что информация не подтвердилась. Более того: Мурат собирается жениться на другой.

Надежда на перемирие

Три года назад состоялся развод Лорак и Налчаджиоглу. Причиной расставания стала измена Мурата. Когда в прессу просочились фотографии отдыха избранника певицы в компании молоденьких девушек, Ани ничего не оставалось, как разорвать подобные отношения. Ей было обидно от того, что избранник развлекался в ночном клубе, подаренном ею же, пока она сама зарабатывала деньги, гастролируя по стране.

Поклонники артистки в глубине души надеялись на воссоединении пары: ведь у экс-супругов есть общая дочь София. И хотелось бы, чтобы девочка воспитывалась в полной семье.

Мурат публично принес Ани извинения. Лорак в одном из интервью сказала, что сейчас они с бывшим находятся в прекрасных отношениях: им удалось наладить контакт ради дочери. Вместе экс-супруги даже посетили день рождения общего друга.

Новая пассия

Но шансы поклонников на воссоединение пары вмиг исчезли, когда выяснилось, что у Мурата есть новая пассия. Девушке 25 лет, ее зовут Лилия, она воспитывает в одиночку ребенка от предыдущих отношений.

С Муратом они встречаются уже год.

Сейчас влюбленные отдыхают на родине Налчаджиоглу: в турецком Бодруме. Лилия разместила в своем микроблоге фотографию, где избранник держит ее за руку, а на безымянном пальце явно видно кольцо.

Скорее всего, Лилия хотела всем продемонстрировать, что Мурат сделал ей предложение.

Пользователи Интернета не торопятся поздравлять девушку. Они напоминают ей о том, что Мурат еще неделю назад обнимал и целовал бывшую.

Также Лилия рекомендуют припомнить, почему расстались Мурат и Ани. Неужели она хочет оказаться на месте певицы?



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / Мнение: Гоша и Катя: Физика в постели

13.07 / Мнение: Девочка больше не чувствует себя девочкой

04.12 / Мнение: Прорыв из Украины

28.04 / Мнение: Когда Навального лишат статуса «склонен к побегу»?

22.03 / «Приглашала меня на свидание»: Вера Сотникова вспомнила историю о домогательствах актрисы

09.03 / Вымирание неандертальцев в Европе произошло на 20 000 лет раньше, чем считалось ранее

27.11 / Новый год для тех, кто не боится строить планы: где провести зимние каникулы

14.06 / Состоялось ли «Возвращение Запада»?

28.01 / Злоумышленники в России нашли новую схему взлома банкоматов

15.08 / Шум на шиханах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика