Украинские военные провели учения с ракетными комплексами на границе с Крымом

Украинские расчеты тактических ракетных комплексов «Точка-У» провели учения на границе с Крымом, военные тренировались наносить ракетные удары, сообщил пресс-центр командования объединенных сил ВС Украины.

«Экипажи тактических ракетных комплексов «Точка-У», которые подчинены командованию объединенных сил ВС Украины и несут боевое дежурство на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, по сигналу совершили марш, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели. Тренировка по нанесению условных ракетных ударов проходила на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области в условиях, максимально приближенных к боевым», – передает РИА Новости сообщение пресс-центра.

По данным пресс-центра, во время учений расчеты ТРК «Точка-У» продемонстрировали умелые действия по подготовке исходных данных для ракетной стрельбы, перевод комплексов из походного положения в боевое, а также перегрузки ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

Кроме того, боевые расчеты ракетного подразделения отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Ранее украинские военные провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом.