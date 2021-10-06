Афганское сопротивление назвало Душанбе подходящей площадкой для диалога с талибами

Силы сопротивления в Афганистане готовы к переговорам с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) и считают, что Таджикистан стал бы подходящей площадкой для такого диалога, сообщил председатель поддерживающей афганское сопротивление Партии национального конгресса Афганистана Абдул Латиф Педрам.

«Силы сопротивления никогда не исключали переговоров с талибами, и Таджикистан мог бы стать хорошей площадкой для этого», – передает ТАСС слова политика.

По его словам, партизанская война сил сопротивления в Афганистане с движением «Талибан» (запрещено в РФ) продолжается в долинах северной провинции Панджшер.

Он утверждает, что ополченцы контролируют горные долины и возвышенности по обе стороны от главной дороги через Панджшерское ущелье. «Главная дорога находится в руках талибов. Горные долины по обе стороны и вершины этой долины находятся под контролем сил сопротивления. Партизанская война продолжается в долинах Панджшера, а также в районах Андараб и Марболат провинции Баглан», – сказал Педрам. По его словам, в большинстве афганских провинций есть неподконтрольные талибам районы. «Талибан» не контролирует всю территорию Афганистана», – утверждает политик.

Ранее лидер сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если «Талибан*» (движение запрещено в России) покинет провинцию.