После крушения судна в Белом море нашли второго погибшего
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Число погибших при крушении маломерного судна «Фаворит» увеличилось до двух человек, сообщили в экстренных службах.
На берегу обнаружили тело мужчины, которое волной прибило к суше. До сих пор судьба еще двоих остается неизвестной, передает ТАСС со ссылкой на собеседника.
Сейчас спасатели продолжают поиски троих пропавших после ЧП в Белом море, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Задействованы 19 человек и девять единиц техники, готовится водолазная группа, но пока нет подходящих погодных условий, чтобы начать поиски под водой. Накануне для поиска пропавших был привлечен вертолет Ми-8 Архангельской региональной поисково-спасательной базы, он обследовал крушение с малых высот.
Позже стало известно, что затонувшее в акватории Белого моря в Мурманской области частное прогулочное судно «Фаворит» сейчас находится на глубине 20 метров, крушение судна произошло примерно в двух километрах от берега.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Информация о том, что терпит бедствие судно в Белом море появилась 5 октября. Удалось спасти двоих, женщина позже скончалась по дороге в больницу от переохлаждения.
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