 

После крушения судна в Белом море нашли второго погибшего

06.10.2021, 9:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧисло погибших при крушении маломерного судна «Фаворит» увеличилось до двух человек, сообщили в экстренных службах.

На берегу обнаружили тело мужчины, которое волной прибило к суше. До сих пор судьба еще двоих остается неизвестной, передает ТАСС со ссылкой на собеседника.

Сейчас спасатели продолжают поиски троих пропавших после ЧП в Белом море, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Задействованы 19 человек и девять единиц техники, готовится водолазная группа, но пока нет подходящих погодных условий, чтобы начать поиски под водой. Накануне для поиска пропавших был привлечен вертолет Ми-8 Архангельской региональной поисково-спасательной базы, он обследовал крушение с малых высот.

Позже стало известно, что затонувшее в акватории Белого моря в Мурманской области частное прогулочное судно «Фаворит» сейчас находится на глубине 20 метров, крушение судна произошло примерно в двух километрах от берега.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Информация о том, что терпит бедствие судно в Белом море появилась 5 октября. Удалось спасти двоих, женщина позже скончалась по дороге в больницу от переохлаждения. 



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