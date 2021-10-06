 

Ученые подтвердили лечебные свойства американских горок в Диснейленде, ведь они избавляют от камней в почках

06.10.2021, 9:38, Разное
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Disney Big Thunder Mountain Railroad – один из самых популярных аттракционов в мире.

До недавнего времени никто и подумать не мог, что веселые американские горки могут быть использованы не только для развлечения, но и в качестве медицинской профилактики.

После того как несколько людей рассказали, что их проблемы с камнями в почках решились, как только они покатались на Thunder Mountain Railroad, ученые из США решили самостоятельно проверить эту, на первый взгляд, бредовую теорию.

Они взяли 3Д модель почки и отправились на аттракцион.

Для более точной диагностики, ученые использовали несколько образцов, поместив в них камни различного размера.

Также позицию камня после каждой поездки меняли, чтобы удостовериться в лечебных свойствах Thunder Mountain Railroad.

После двадцати заездов ученые не поверили своим глазам. Камни действительно выходили сами собой.

Но для того, чтобы эффект был более сильным, необходимо находиться в задней части состава. Исследователи также предположили, что подобный эффект может возникать в результате резких движений в разные стороны во время поездки на Disney Big Thunder Mountain Railroad.



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