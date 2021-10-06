Утечка данных украинских пользователей Facebook не подтвердилась – Денисова
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“4 октября в средствах массовой информации появились сообщения о том, что персональные данные пользователей Facebook незаконно распространяются в обмен на финансовое вознаграждение через популярный хакерский форум. В частности, информационная платформа сообщает, что хакеры торгуют такими данными, как имена, адреса электронной почты, номера телефонов, геолокации, пол и ID страниц пользователей Facebook”, – отметила Денисова.
Она добавила, что европейская штаб-квартира Facebook, расположенная в Дублине, проверяет информацию.
“Сейчас отсутствуют подтвержденные факты об утечке персональных данных украинцев через хакерский форум”, – заявила омбудсмен.
Она напомнила о защите данных при использовании социальными сетями. В частности Денисова отметила важность установки антивирусных программ, игнорирование подозрительных электронных сообщений или запросов.
С целью предотвращения несанкционированного доступа к устройствам рекомендуется:
создавать пароль, содержащий не менее восьми символов, большие и маленькие буквы, цифры и символы;
менять пароль не реже одного раза в шесть месяцев
для каждой учетной записи создавать уникальный пароль;
не хранить пароли в прикладных системах и в свободном доступе для третьих лиц;
использовать для входа в аккаунт метод двухфакторной аутентификации.
Ответственное отношение к своим и чужим персональным данным является одним из важных шагов для установления и поддержания надлежащего уровня защиты наших персональных данных, подчеркнули в Офисе омбудсмена.
Контекст:
О том, что личная информация 1,5 млрд пользователей социальной сети Facebook продается на хакерском форуме, 4 октября сообщил портал Privacy Affairs.
Данные были получены путем веб-скрейпинга – это технология получения веб-данных путем извлечения их со страниц веб-ресурсов. То есть технически страницы пользователей не взламывались. Опубликованная в сети база может быть использованы для фишинга и атак с захватом аккаунта, отмечает портал.
Возможная утечка не была связана с глобальным сбоем платформ Facebook, Instagram и Whatsapp, который произошел 4 октября.
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