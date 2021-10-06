Появились подробности о новом кроссовере Lynk & Co 05+

В Сети опубликовали стоимость нового кроссовера Lynk & Co 05+.

Данная модель будет продаваться на китайском рынке в четырех комплектациях. В начальном исполнении автомобиль получит ценник в размере 175,8 тысяч юаней. В топовой комплектации новый кроссовер оценили в 212,8 тысяч юаней. Среди новшеств указали углепластиковый обвес. Кроме того, автомобиль получил накладки на бампер и диффузор и дополнительные юбки на актикрыло.

Новый паркетник Lynk & Co 05+ обладает ярко-зеленым оттенком кузова и улучшенными дисками. Автомобиль оснащается 2-литровым турбированным мотором на 265 л.с. мощности. Кроме того, модель получила 8-ступенчатую трансмиссию и предельную скорость 230 км в час.