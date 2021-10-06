 

BMW представила компактвэн BMW 2-Series Active Tourer нового поколения

06.10.2021, 9:20, Новости дня
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В Сети продемонстрировали шпионские изображения BMW 2-Series Active Tourer.

Данный автомобиль проходил тестовые заезды. Кроме того, для дорожных заездов предложили модификацию в максимальной версии, предусматривающей гибридную систему. Модель получила 2-литровый бензиновый двигатель с электромотором на 270 л.с. мощности. По внешнему виду задействовали увеличенную решетку радиатора.

В салоне применили крупный изогнутый экран мультимедийного комплекса. Пока производитель умалчивает дату выхода автомобиля, однако эксперты полагают, что новинка BMW 2-Series Active Tourer появится на рынке до конца 2021 года. По поводу поставок на российский рынок никаких сведений не указано до презентации.



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