Мнение: Это другое

История про саратовскую зону, откуда было добыто видео с пытками заключенных, настолько обыденна, что вместо «этого» учреждения можно брать любое другое, и там будет один-в-один то же самое. За какую бы часть путинской России не возьмись, везде действует одно и то же правило — реформировать тут нечего, проще построить заново с нуля.

Нет ни малейшего смысла рассматривать конкретный случай бесчеловечного отношения с заключенным на видео, которого насилуют черенком, отдельно от общей ситуации с гуманизмом в стране. Когда в принудительном порядке неизвестными по степени риска и угрозы здоровья субстанциями закалывают миллионы людей, уже вплотную подобрались к террору над детьми — чем игла в плечо насильно отличается от такого же насильного черенка? И аргумент: «Вы не понимаете, это другое» здесь не работает. Это одно и то же. Государство ведет себя по отношению к народу, как захватчик и оккупант. А по отношению к оккупированной территории можно все.

Если в Сирии оккупанты кувалдой на камеру дробят кости местному сирийцу, после чего обезглавливают и сжигают, то почему в Саратове оккупанты должны вести себя как-то иначе? А господа бургомистры таких же оккупационных администраций развешивают на заборах свои приказы, где в разных вариантах повторяются два главных слова: «Запрещено» и «Расстрелять».

Нелепо ждать от этих гуманизма, когда их мотивация: три дня на грабеж захваченного города. Другой вопрос, что три дня затянулись на десятилетия, но суть от этого никак не изменилась.

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