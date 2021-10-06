CNBC – «французская модель» — Париж предлагает укреплять независимость Европы с помощью АЭС

Французские власти продвигают собственный метод борьбы с повышением цен на энергоносители, который в последнее время наблюдается в ЕС. По словам министра финансов страны Брюно Ле Мэра, блок должен следовать примеру Парижа, который развивает свою атомную энергетику и благодаря этому меньше зависит от зарубежных поставщиков, передаёт CNBC.



Reuters

Париж подталкивает ЕС к снижению своей энергетической зависимости от зарубежных стран. Призывы со стороны французских властей раздаются на фоне стремительного роста цен на газ по всему континенту, пишет CNBC.

В последние недели европейский блок борется с повышением затрат на электроэнергию. Правительствам Испании, Италии, Греции и Франции пришлось пойти на решительные меры, чтобы смягчить негативное воздействие этого всплеска на потребителей.

С начала года цена на газ на площадке TTF в Нидерландах, которая служит ориентиром для остальной Европы, выросла почти на 400%. Эксперты в области энергетики прогнозируют дальнейший скачок по мере приближения зимнего сезона.

Европейский блок получает большую часть поставок природного газа из России. В 2020 году на долю страны приходилось 43,4% запасов природного газа ЕС, за ней следовала Норвегия с 20%. Россия, вероятно, будет поставлять дополнительный газ в блок после недавнего завершения строительства трубопровода «Северный поток — 2». Этот «политически окрашенный» проект призван увеличить поставки «Газпрома» в ЕС через Германию, подчёркивает телеканал.

Накануне российский энергетический гигант начал заполнять трубы «Северного потока – 2» голубым топливом в рамках пробного запуска. Компания ожидает разрешения немецких регулирующих органов, чтобы ввести проект в эксплуатацию, отмечает CNBC.

На вопрос журналистов, не слишком ли ЕС полагается на газ из России, европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони сказал, что министры финансов еврозоны «наверняка» затронут этот вопрос. Кроме того, по его словам, они планируют обсудить, как организация может укрепить свою энергетическую независимость, снизить затраты на закупки и различные способы хранения ресурсов.

Некоторые члены ЕС, в частности Испания, попросили Брюссель отреагировать на скачок цен на энергоносители. Европейская комиссия должна была выдвинуть новые идеи о том, как блок мог бы вместе решить проблему на этой неделе.

Однако объявление об ответных мерах было отложено. «Нам потребуется немного больше времени, чтобы поработать над этим, — сказала журналистам заместитель главы пресс-службы комиссии Дана Спинант. — Это очень важный вопрос».

«Мы не хотим зависеть от поставок из-за рубежа», — заявил накануне журналистам министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. «Крайне важно как можно быстрее диверсифицировать энергоснабжение и снизить зависимость Европы от стран — экспортёров газа», — отмечал политик ранее.

По мнению Ле Мэра, ЕС должен последовать примеру Франции, где атомная энергия составляет большую часть рынка. «Благодаря французской модели у нас больше независимости, — заявил он, — и это главное: быть независимыми».

Тем не менее в блоке ведутся жаркие споры о том, следует ли считать ядерную энергетику чистым источником. В то же время существуют опасения, что более высокие цены на энергоносители подорвут экологические амбиции Европы. Это связано с тем, что потребители, вероятно, будут платить больше за электроэнергию в будущем, что может ослабить их поддержку полного отказа от углеводородов.

«Происходящее лишь убеждает в необходимости придерживаться плана по отказу от ископаемых видов топлива», — заявил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис. Джентилони добавил, что ЕС необходимо координировать свои действия в этой области, но эти меры не должны противоречить климатическим планам блока.

Евросоюз работает над сокращением выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году. Организация планирует стать «климатически нейтральной» к 2050-му , обращает внимание CNBC.