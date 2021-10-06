Скорпион и Рак: зодиакальные пары, которые имеют наибольшие шансы на долгие и полноценные отношения

Знак зодиака, под которым рожден человек, влияет на его характер и мировоззрение. Представители некоторых созвездий понимают друг с друга с полуслова. У них есть все шансы на создание крепких отношений. Вот о каких зодиакальных парах идет речь.

Скорпион и Рак

Оба относятся к стихии Воды, оба отличаются глубоким внутренним миром, верностью и преданностью партнеру. Их отношения строятся на доверии.

Рыбы и Телец

Хотя эти люди принадлежат к разным стихиям по гороскопу, они гармонично друг друга дополняют. Рыбы расширяют кругозор партнера, а Телец дарит второй половинке чувство защищенности и стабильности.

Весы и Овен

Этих партнеров объединяет активная и насыщенная социальная жизнь. Они обожают проводить время в веселых компаниях – вместе им точно не будет скучно.

Близнецы и Овен

Здесь наблюдается превосходная интеллектуальная и физическая совместимость. Партнеры одинаково воспринимают окружающий мир, имеют схожие цели, поэтому будут двигаться в одном направлении.

Стрелец и Лев

Оба партнера принадлежат к стихии Огня, поэтому страсть в их отношениях будет с самого первого момента знакомства. Вместе они могут горы свернуть.

Дева и Водолей

Это тот случай, когда можно сказать, что противоположности притягиваются. Дева — расчетливый аналитик. Водолей — фантазер и мечтатель. Они прекрасно дополняют друг друга и каждому есть чему поучиться у партнера.

Козерог и Телец

Это самая продуктивная пара. Оба принадлежат к стихии Земли, оба являются трудоголиками и смотрят на жизнь в долгосрочной перспективе. Эти люди понимают друг друга с полуслова, поэтому им легко вместе.

Рыбы и Скорпион

Оба принадлежат к стихии Воды, оба чувственные, поэтому физическая совместимость на высшем уровне. Скорпиону как никому другому удастся вывести партнера из его иллюзорного мира и показать, что реальная жизнь прекрасна.

Близнецы и Дева

Этих партнеров объединяет то, что они оба являются интеллектуалами. Им нужно почаще вести откровенные беседы, чтобы лучше понимать друг друга.

Овен и Козерог

Овен — импульсивный и темпераментный. Его будет уравновешивать приземленный практичный Козерог. Благодаря ему Овен не наделает глупостей и не ввяжется в очередную сомнительную авантюру.

Телец и Скорпион

У каждого из партнеров есть свое личное пространство и в то же время они вместе. Это доверительные отношения, благодаря которым есть все шансы на долгую семейную жизнь.

Близнецы и Весы

Оба принадлежат к стихии Воздуха, поэтому хорошо понимают друг друга. Близнецы помогут Весам побороть свою нерешительность.