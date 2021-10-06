 

Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении

06.10.2021, 8:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАзербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для пассажирских рейсов в Нахичевань, сообщили в «Азербайджанских авиалиниях».

В заявлении компании говорится, что «при выполнении внутреннего рейса Баку – Нахичевань – Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении», передает РИА «Новости».

Указывается, что этот шаг «демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран».

Уточняется, что «изменение маршрута рейса Баку – Нахичевань – Баку также приведет к сокращению времени перелета по данному направлению, а также снижению расхода топлива во время полета».

«Тем самым, отныне AZAL при выполнении этого рейса может использовать все существующие воздушные коридоры, в том числе проходящие через территории Армении и Ирана», – говорится в заявлении.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что готов провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.



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