Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении

Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для пассажирских рейсов в Нахичевань, сообщили в «Азербайджанских авиалиниях».

В заявлении компании говорится, что «при выполнении внутреннего рейса Баку – Нахичевань – Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении», передает РИА «Новости».

Указывается, что этот шаг «демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран».

Уточняется, что «изменение маршрута рейса Баку – Нахичевань – Баку также приведет к сокращению времени перелета по данному направлению, а также снижению расхода топлива во время полета».

«Тем самым, отныне AZAL при выполнении этого рейса может использовать все существующие воздушные коридоры, в том числе проходящие через территории Армении и Ирана», – говорится в заявлении.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что готов провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.