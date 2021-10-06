 

МЧС попросило соблюдать спокойствие во время проверки систем оповещения

06.10.2021, 8:55, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМЧС 6 октября проводит во всех регионах проверку готовности региональных и муниципальных систем оповещения населения, просим граждан сохранять спокойствие, напомнила пресс-служба ведомства.

В каждом регионе с 10.40 утра по местному времени будет подан сигнал «Внимание всем!» с помощью запуска электросирен и громкоговорителей, передает «Интерфакс». Эфир общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах длительностью до 1 минуты будет замещен в рамках проверки.

Цель проверок – отработка «своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Напомним, в прошлый раз такие проверки проводили 3 марта 2021 года.



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