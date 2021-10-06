Цена на газ в Европе превысила 1550 долларов за 1 тыс. кубометров

Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов за тысячу кубометров. При этом за день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».