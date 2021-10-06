 

Мнение: Демонстрация для Китая

06.10.2021, 8:48, Разное
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Демонстрация для Китая. 3 авианосца (американские "Рональд Рейган" и "Карл Винсон", британский "Куин Элизабет") и японский вертолетоносец "Исе" с кораблями эскорта в Филиппинском море.
Несколько ранее десятки китайских боевых самолетов демонстративно летали к югу от Тайваня, после чего на Тайване местное министерство обороны заявило, что угроза вторжения НОАК на Тайвань является наибольшей за последние 40 лет. Также на Тайване заявляют, что вторженеие момент состоятся до 2025-го года.
В Китае же официальная позиция говорит о неизбежности возвращения Тайваня в родную гавань тем или иным путем. Попытки же провозгласить отделение от Китая приведут к автоматическому задействованию военного сценария, который включаят в себя разгром вооруженных сил Тайваня и десантную операцию с освобождением острова от сепаратистов.

По итогам покачиванйи мускулами, Байден позвонил Си Цзиньпину и по итогам заявил, что стороны будут и дальше соблюдать соглашение по Тайваню.
Пока что стороны к прямому столкновению не готовы, поэтому больше поигрывают мускулами. Китай между тем закладывает новые шахты для межконтинентальных баллистических ракет в центральном Китае. На случай войны, конечно же необходимо иметь достаточный арсенал для нанесения неприемлемого ущерба США, дабы удержать их от прямого вмешательства в гипотетическую войну за Тайвань. Опосредованное же участие США и их сателлитов Китай как-нибудь переживет, учитывая подавляющее превосходство НОАК над вооруженными силами Тайваня. И спешные попытки Тайваня увеличивать военный бюджет, принципиально это соотношение не изменят.

Источник: Colonel Cassad



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