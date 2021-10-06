 

Прививки от коронавируса получили 7,3 млн украинцев

06.10.2021, 8:42, Новости дня
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“117 234 человека вакцинированы против COVID-19 за прошедшие сутки, 5 октября 2021 года. Одну дозу получили 58 659 человек, полностью иммунизированы – 58 575 человек”, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, во вторник в стране прививки делали 887 мобильных бригад, 2938 пунктов и 346 центров вакцинации.

“С начала прививочной кампании привито 7 300 774 человека, из них получили одну дозу – 7 300 772 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 879 300 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 13 180 072 прививки”, – рассказали в ведомстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1964079903755105

Больше всего прививок сделали 5 октября препаратом от Pfizer (62 743), отмечает Минздрав.

Сутками ранее в Украине сделали 100 тыс. прививок от COVID-19.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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