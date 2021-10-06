 

В Мали вызвали посла Франции из-за «недружественных высказываний» Макрона

06.10.2021, 8:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистерство иностранных дел Мали вызвало посла Франции в связи с «недружественными высказываниями» президента Франции Эммануэля Макрона в адрес страны.

В коммюнике внешнеполитического ведомства страны, которое опубликовано в Twitter, говорится, что глава МИД Абдулай Диоп выразил французскому дипломату возмущение и осуждение со стороны правительства Мали и сообщил решительный протест из-за высказываний Макрона, которые, по мнению малийских властей, вредят развитию дружественных отношений между государствами.

Также министр призвал Францию к сдержанности и конструктивному подходу, основанному на взаимном уважении, чтобы, в частности, сконцентрировать внимание на борьбе с терроризмом в регионе Сахеля.

Ранее премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, так как Франция решила завершить антитеррористическую операцию «Бархан» и «бросила» африканскую страну.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на Генассамблее ООН, что власти Мали обратились к российской частной военной компании за помощью для борьбы с террористами, официальная Москва не имеет отношения к этому сотрудничеству.

После президент Франции Эммануэль Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.09 / Трамп уклонился от осуждения идеи превосходства белой расы

12.03 / Google объяснил наложение ограничений на фильм «Крым. Путь на Родину»

15.03 / Казахстан назвал сроки перехода переход на латиницу в школах

07.08 / В Сочи устанавливают датчики контроля оползней

04.04 / МИД указал на эскалацию НАТО гонки вооружений

17.07 / Перепрофилированные под COVID-19 стационары вернулись к плановой работе в Москве

05.07 / Morgenshtern использовал цвета украинского флага в своем ролике для Instagram

23.08 / Ко Дню Независимости Украины в гольф-клубе “Козин” прошел турнир Diplomatic Golf for Good

09.11 / Пользователи соцсетей начали раздеваться в поддержку Дзюбы

16.07 / Счетная палата указала на слишком высокие зарплаты в Фонде защиты прав дольщиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика