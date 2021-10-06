В Мали вызвали посла Франции из-за «недружественных высказываний» Макрона

Министерство иностранных дел Мали вызвало посла Франции в связи с «недружественными высказываниями» президента Франции Эммануэля Макрона в адрес страны.

В коммюнике внешнеполитического ведомства страны, которое опубликовано в Twitter, говорится, что глава МИД Абдулай Диоп выразил французскому дипломату возмущение и осуждение со стороны правительства Мали и сообщил решительный протест из-за высказываний Макрона, которые, по мнению малийских властей, вредят развитию дружественных отношений между государствами.

Также министр призвал Францию к сдержанности и конструктивному подходу, основанному на взаимном уважении, чтобы, в частности, сконцентрировать внимание на борьбе с терроризмом в регионе Сахеля.

Ранее премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, так как Франция решила завершить антитеррористическую операцию «Бархан» и «бросила» африканскую страну.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на Генассамблее ООН, что власти Мали обратились к российской частной военной компании за помощью для борьбы с террористами, официальная Москва не имеет отношения к этому сотрудничеству.

После президент Франции Эммануэль Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали.